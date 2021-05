Diego Brancatelli salió a cuestionar duramente al presidente Alberto Fernández

14/05/2021 - 13:07 País

El periodista Diego Brancatelli, de reconocida militancia peronista, salió a cuestionar en duros términos a la gestión del presidente Alberto Fernández.

Lo hizo a través de las plataformas de las redes sociales, en donde no escondió su bronca e indignación por un nuevo aumento en el precio de la nafta.

Si bien el periodista de América TV suele defender al kirchnerismo, otra vez fue lapidario con la gestión económica del Frente de Todos –a cargo del Ejecutivo Nacional- tal como lo había hecho el año pasado cuando tildó de “vergonzosa” a la suba del dólar blue.





“Señor Presidente @alferdez, el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de nafta”, comenzó el mensaje del panelista de Intratables en su cuenta de Twitter, publicado luego de que se conociera que YPF aumentará un 5% los combustibles desde el sábado 15 de mayo de 2021.

“Basta. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba. Usted pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va”, sentenció el presentador de televisión y radio en la red social del pajarito, recordando los dichos de Fernández cuando asumió en 2019 y causando distintas réplicas y chicanas provenientes de opositores a su ideología.

"No hay ninguna interna. No me mandó Cristina (Fernández de Kirchner) a decir nada. No me bajo de ningún barco. No inventen cosas donde no las hay. Es más fácil el análisis. Es sentido común. Hay algo que no está bien. Punto. No es tan complicado", agregó Brancatelli minutos después.

Supuestamente, el aumento de YPF será el último de 2021. El presidente de la petrolera, Pablo González, confirmó este incremento en el precio y señaló que el ajuste será del 28,1% para todo el año, “por debajo de la inflación establecida en el Presupuesto Nacional”.