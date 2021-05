Fernández tras su regreso de Europa: “Vengo decidido a atacar el tema de los aumentos de los precios porque es inexplicable”

17/05/2021 - 08:04 País

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que le "preocupa mucho" el aumento de precios de los últimos dos meses porque, dijo, es "inexplicable", y aseguró que volvió de la gira por Europa "decidido a atacar ese tema".

"Vengo decidido a atacar ese tema. Me preocupa mucho porque es inexplicable, sinceramente no hay ninguna razón, más que el aumento del consumo, para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y abril", analizó Fernández.

El mandatario señaló durante una entrevista que observa una "puja distributiva sobre quién se queda con las ganancias" y afirmó que "algunos están apurando su ganancia y perjudicando mucho a la gente".

"Mi obligación es con los ciudadanos, los que viven de un sueldo, no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados", aseguró.

Al respecto, Fernández dijo que "celebra" que Argentina "exporte carne", pero no que "hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8 mil toneladas de carne cuando acá se consumen 200 mil", reseñó.

"Los sindicatos están en busca de un acuerdo social y han sido muy moderados en sus pretensiones. Quiero que este año el salario real crezca, todos cerraron 5 puntos más que lo que proyectaba el presupuesto como inflación, y evidentemente la inflación se ha acelerado más", expresó el mandatario.

A ese respecto, sostuvo que "no han sido la causa de la mayor inflación ni la presión salarial ni el aumento de tarifas, que no existió tampoco, ni un aumento enorme y significativo de los combustibles; lo que ha pasado es que algunos han dicho 'aprovechemos el momento' y han ganado lo que no debían ganar", completó.

Tras afirmar que "celebra que ganen plata", el Presidente enfatizó que "lo que no celebra es que lo hagan a costa de los argentinos".

"Quiero que todos ganen, pero quiero que nadie pierda", subrayó.