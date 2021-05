Alberto Fernández sobre la pandemia: "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios"

18/05/2021 - 08:57 País

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia.

"Me parece que, en estos términos, debemos seguir" con las restricciones, aseveró el el Presidente esta mañana respecto de la continuidad de las medidas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus más allá de este viernes, cuando vence la vigencia de las actuales, aunque descartó de plano una vuelta a fase 1, incluso por un "tema sociológico".

En otro pasaje de su discurso dijo que "no podemos seguir viendo cómo (el precio de) la carne crece sin ningún justificativo" y dijo que es necesario "poner en orden el mercado interno".

"Ayer le explicaba a los exportadores de carne que se desmadró claramente la situación. Fue una reunión muy correcta, en buen tono, ellos entienden el problema, pero no les gusta la solución, pero les pedí que ayuden a poner en orden el mercado interno para luego volver a abrir", agregó sobre la decisión de suspender por 30 días la exportación de carne vacuna.