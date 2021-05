Después del pico de casos el Presidente apuntó a la oposición

18/05/2021 - 21:01 País

En el día que se registró el mayor número de contagios y muertes por coronavirus, el Presidente de la nación aprovechó la ocasión para hablar sobre el tema y disparar contra la oposición. Fue en un acto donde se sorteó una nueva línea de créditos Casa Propia, donde Alberto Fernández apuntó contra Juntos por el Cambio y dijo que "la libertad que invocan algunos nos lleva a los contagios y las muertes".

“Sabemos que estamos en un tiempo difícil. Les pido que entiendan que nos les mentía cuando les decía que la lucha contra la pandemia era difícil y que no había otra forma de preservarse que no sea quedándonos lo más lejos del otro. Lamentablemente el tiempo me está dando la razón. Les pido que no bajemos los brazos”, añadió.

“Hemos tenido noticias tristes por la cantidad de contagios. Tenemos que entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres y esa libertad que invocan nos lleva a los contagios y a las muertes”, dijo el Presidente.

El Presidente encabezó, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi, el sorteo de una línea de créditos en la sede central del Banco Hipotecario para la refacción y construcción de 87.000 viviendas.

La iniciativa otorgará 65 mil créditos personales de 100 mil y de 250 mil pesos para refacciones, terminaciones, reemplazos o solución a problemas de la vivienda; y otros 22 mil créditos hipotecarios para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados.