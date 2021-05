“Lo que nos queda es que el huracán sea lo menos devastador posible”: fuerte frase de un conocido infectólogo para hablar de la pandemia

21/05/2021 - 10:52 País

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag se refirió hoy a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para hacer frente a la pandemia.

"Las restricciones realmente se imponían por la no eficacia de las tres grandes patas para combatir la pandemia: comunicación, testeos y vacunas. Estas tres aristas no produjeron el impacto adecuado porque no se implementaron en forma adecuada. Entonces, la cuarta es la restricción", analizó el especialista en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, aclaró que un cambio en la situación depende no sólo de la actitud de las personas, sino también de los recursos y la asistencia sanitaria: "Si el Presidente piensa que la responsabilidad fue solamente del ciudadano, entonces hay una fuerte equivocación en quienes lo asesoran".

Y analizó: "En cuatro días hubo alrededor de 100 mil personas con PCR positivo. Si sabemos que el índice por el cual hay que multiplicar la cantidad de casos es 4 -siendo generosos-, estamos hablando de que en los últimos días hubo 400 mil personas que tuvieron la infección".

"Las restricciones se tienen que implementar producto de la ineficacia. No tenemos que dejar de pedir a gritos que se sigan haciendo acuerdos de vacunas y se le pueda informar a la sociedad un cronograma de entrega de esas vacunas", añadió tajante.

Y luego apuntó a la falta de vacunas: "Tenemos la sensación de dolor. Las personas que mueren, sean 1, 500 o 700, si se hubieran vacunado el 15 de abril hoy no estarían muertas. Ese es un dolor que tengo como argentino, pero además una frustración comunicacional. Hace 11 semanas que empecé a hablar del huracán que íbamos a tener y que iba a ser devastador".

"En un huracán, después viene el ojo del huracán. Y después viene la segunda parte del huracán, que es lo más devastador. La primera parte del huracán la está recibiendo el interior del país y esto va a persistir semanas", finalizó contundente.