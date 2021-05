Un empresario rompió un respirador en un hospital de Tucumán

23/05/2021 - 18:40 País

Los médicos y enfermeros de un hospital de Tucumán fueron sorprendidos por el ataque de furia de un empresario. El hombre agredió al personal médico y rompió un respirador artificial, insumo crítico por la pandemia del coronavirus. Ahora, deberá pasar 30 días detenido.

Según información judicial, el viernes a la madrugada Díaz transitaba sin acompañantes en un Renault Clío, perdió el control del auto y se estrelló contra una columna en la zona sur de la capital tucumana. Tras ser asistido por personal policial, el empresario fue llevado en una ambulancia al Hospital Padilla, ubicado a pocas cuadras del lugar del accidente.

Cuando era atendido se puso agresivo, comenzó a insultar al personal del centro de salud, rompió un respirador y luego pateó un monitor.

“Rompí el respirador de manera accidental. No fue mi intención dañarlo. Estaba en la camilla y como me meaba (sic), me levanté y con la sonda que tenía puesta lo tiré”, relató. “Y sí, después me enojé y le di una patada al monitor porque todos me estaban gritando”, añadió el acusado durante la audiencia.

Tras el llamado al 911 que hicieron los trabajadores del hospital, el hombre quedó demorado. Su situación se complicó en pocas horas, ya que ordenaron su detención y, por último, el juez Rafael Macoritto hizo lugar al pedido de la fiscalía para que el hombre quede en "prisión preventiva" por 30 días por el delito de "daños".

La defensa del empresario solicitó que se cumpla con arresto domiciliario, ya que tiene diabetes.

El juez penal Rafael Macoritto, rechazó la justificación de Díaz y, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, en un fallo inédito le dictó prisión preventiva por 30 días, bajo el cargo de daño agravado.

“La actitud del imputado no merece mayores reparos. Fue totalmente indiferente, sin mostrar siquiera arrepentimiento, desplegando una violencia desmedida contra los elementos utilizados para brindar salud a pacientes críticos. No puedo dejar de resaltar que dañó un respirador artificial en un contexto actual de pandemia, donde este tipo de elementos resultan necesarios e indispensables para salvar vidas. Son escasos los respiradores disponibles en nuestra provincia y desde ahora hay uno menos”, sostuvo el fiscal Carlos Saltor.