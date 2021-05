El abogado de Fernández habló sobre la denuncia que presentarán contra Bullrich: “En algún momento había que ponerle un límite y ese momento llegó”

25/05/2021 - 08:53 País

El abogado Gregorio Dalbón, quien representará al presidente Alberto Fernández en una denuncia civil contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, por "difamación y delitos contra el honor", remarcó hoy que "el día lunes, cuando terminen las restricciones" se presentará en la justicia y que "no habrá mediaciones ni acuerdos posteriores" entre las partes.

Así se refirió el abogado a las acciones que el mandatario impulsará luego de que el laboratorio Pfizer desmintiera a la presidenta del PRO por haber acusado al exministro de Salud, Ginés González García, de pedir sobornos sin que lo ignorara el Jefe de Estado, para la compra de vacunas contra el coronavirus.

Dalbón confirmó hoy que el Presidente le solicitó que lo representara en el juicio y añadió: "El día lunes, cuando terminen las restricciones, estaremos ya fijando fecha de mediación para intentar avanzar con esta situación y ponerle a cada una de las difamaciones, lo que nace, el derecho a que sean resarcidas".

"Nosotros hablamos -dijo Dalbón en referencia al diálogo con el mandatario- y planteamos que esto tiene que ver con el daño civil, el daño al honor, no a lo penal" y que en esa línea "no podemos tolerar que se haga política mediante la difamación constante contra personas que no lo merecen y que están dando todo de sÍ en un momento como es la pandemia", aseguró el letrado.

En este punto, amplió luego con que "cuando hay un daño debe haber una reparación, y la deberá establecer un juez, porque no habrá ningún acuerdo ni mediación, el Presidente me instruyó para que vayamos a juicio habida cuenta de que las declaraciones de Patricia Bullrich son falsas y arteras, para desprestigiar a la política en general y en particular de un Gobierno".

"No puede (Bullrich) sentarse cómodamente en un programa de TV en el medio de la pandemia a difamar el honor de Alberto Fernández y del Gobierno", dijo.

Asimismo Dalbón precisó que "además del juicio civil personal que hará el Presidente contra Bullrich se debe considerar quienes son Patricia Bullrich y Alberto Fernández" donde se ve una "institucionalidad agravada, porque uno es nuestro Presidente; y la otra, es la referente del partido más grande de la oposición".

"En algún momento había que poner un límite y llegó el momento", completó.