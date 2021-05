Frederic: "Quienes regresen de lugares que no son sus domicilios tendrán, mínimo, una causa penal"

25/05/2021 - 10:34 País

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, informó que entre hoy y mañana reforzarán los controles de restricción de la circulación, debido a la pandemia de coronavirus, y manifestó que quienes regresen luego de haber pasado días afuera de su domicilio tendrán que justificarlo.

"Ya tenemos los controles, los vamos a reforzar con operativos conjuntos con la provincia de Buenos Aires, con la gente de Seguridad Vial y la policía", adelantó la ministra.

No obstante, aclaró que "el viernes pasado no fue tanta más gente la que se fue que la que se va normalmente los viernes", ya que "hubo un dos por ciento más que salió por la Autopista al Oeste y un tres por ciento más que salió hacia la costa por la autopista Buenos Aires-La Plata".



Frederic agregó que "el sábado cayó la circulación de una manera estrepitosa" y reiteró que en toda el área metropolitana, contando transporte público de pasajeros y de vehículos, se registró una caída del "66 por ciento respecto del sábado anterior".



Sobre quien durante la jornada de hoy y en los días previos al 31 de mayo quiera regresar de un viaje, la ministra dijo que "si vuelve desde su domicilio y va a trabajar y es esencial no va a tener ningún problema, el problema es si vuelve de un lugar que no es su domicilio, ahí sí va a ser, seguramente, mínimo imputado en una causa penal".



La funcionaria dijo que cada infracción "depende mucho de los jueces", ya que en "algunos casos hay una notificación y una infracción y en otros una imputación con secuestro de vehículo que acompaña esa imputación", aunque la medida "no depende del policía que está en el control sino del juez que está en esa jurisdicción".



Frederic recordó que con la publicación del último DNU "cayó la aplicación Cuidar en función de viajes y turismo, con lo cual nadie tiene justificado un viaje de turismo. La persona que se fue y pudo haberlo hecho por algo familiar o laboral, tendrá que demostrarlo".



Finalmente, la titular de la cartera de Seguridad se refirió a las movilizaciones convocadas para hoy en rechazo a las medidas de restricción y dijo que las fuerzas federales tendrán a su cargo el operativo que se despliegue en el perímetro interno de la Casa Rosada, mientras que la Policía de la Ciudad en las inmediaciones y en la Plaza de Mayo y la bonaerense en los alrededores de la Residencia de Olivos.