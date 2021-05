“Los tres jueces vieron que él es culpable, que es un asesino”, dijo la madre del ladrón muerto por Chocobar

29/05/2021 - 09:57 País

La madre del ladrón muerto por los disparos del policía Luis Chocobar tras el ataque a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, aseguró anoche que está "muy conforme”, porque “los tres jueces vieron que él es culpable, que es un asesino”, y “por eso lo condenaron”.

Tras conocerse el fallo del Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 que condenó a Chocobar a dos años de prisión en suspenso, Ivonne Kukok, madre de Juan Pablo (18), dijo que está “muy conforme, gracias a Dios” aunque esperaba “muchos años más, pero es una sentencia justa”.

“Los tres jueces vieron que él es culpable, que es un asesino, por eso lo condenaron. Sé que no va a estar en la cárcel, esto está más que claro, pero es culpable, eso es lo más importante”, señaló Ivonne.

En relación a los dichos de Chocobar, quien aseguró que cumplió con su deber, la mujer manifestó que “cumplir con la ley no es matar”, ya que “en Argentina no hay pena de muerte, es parar, detener a la persona y que sea juzgada por ellos, por los jueces”, y no que juzgue “uno mismo” por “el poder de tener un arma en la mano”.

“(Juan Pablo) no fue delincuente, nunca lo fue. No salía a robar como dicen, sí estuvo en el hecho (el asalto al turista Frank Wolek (57)), yo no lo victimizo de lo que hizo, no estuvo bien, ir, acompañar y venirse con algo que no era de él, que lo pagó con su vida”, dijo Ivonne.

En ese sentido, añadió: “Si a mi hijo le quieren llamar delincuente, que se cambie también el nombre de Chocobar, ya que sea el asesino directamente”.

Por último, expresó: “Nosotros perdimos el 12 de diciembre, cuando nos dijeron que Pablo ya no iba a estar más, que falleció, entonces eso es lo que tenemos plasmado en nuestro corazón, que nadie nos va a devolver a Pablo. Pusimos un punto de confianza en la Justicia y sabemos que se hizo justicia porque (Chocobar) fue culpable”.