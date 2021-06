Covax afirma que el Gobierno le pidió no enviar vacunas de Pfizer

02/06/2021 - 02:12 País

Un directivo del Fondo Covax, mecanismo creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir de manera equitativa vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo, confirmó que el Gobierno de Alberto Fernández le solicitó que no mandaran dosis de Pfizer en los envíos dirigidos al país.

Santiago Cornejo, director de Covax para América Latina, hizo esa aseveración en una sesión académica organizada por el Grupo Joven, el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionles (CARI).

En ese contexto, la diputada nacional por Mendoza Claudia Najul (Juntos por el Cambio) le consultó a Cornejo sobre el vínculo de la Argentina con el mecanismo Covax, que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra el coronavirus. Y la respuesta del directivo fue tajante: el Gobierno argentino rechazó la oferta de dosis de Pfizer puestas a disposición a través de esta iniciativa, que es impulsada por la OMS y apoyada por 190 países.

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, explicó el director del fondo Covax para América Latina.

Luego, insistió en que en el caso de “Argentina es opcional” y concluyó: “Antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”.

Por su parte, el ex ministro de Salud, Ginés González García, apuntó contra el director del Fondo Covax, lo descalificó y lo acusó de “caradura”. Afirmó que el “incumplimiento” con la Argentina “fue absoluto”, ya que hasta el momento sólo llegaron al país casi 2 de los 9 millones de inoculantes solicitados. “Es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos”, indicó.