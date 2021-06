Escándalo: Una docente negó existencia del coronavirus

02/06/2021 - 22:32 País

Una docente oriunda de Santa Cruz podría ser removida de su cargo, por negar la existencia del coronavirus durante el dictado de su clase virtual, lo que la llevó a una fuerte discusión con las madres de sus estudiantes.

La polémica profesora, Rosa Razuri, da clases de la materia “Formación ética y ciudadana” en la Escuela Industrial 7 de la localidad santacruceña de Las Heras.

“La gente no se muere de COVID porque el COVID no existe. Un adolescente es más maduro que ustedes que son madres, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa”, manifestó la docente durante una videoconferencia con las madres de sus alumnos.

Una de madres le indicó que "no puede decirle a mi hija de 14 años que el Covid no existe". A lo que Razuri replicó: "no existe, usted está equivocada".

“Yo tengo a mi hermano que es médico científico y es lo que me informa. Se está muriendo la gente por neumonía, no por COVID. Los barbijos son bozales y los hisopados son torturas”, respondió la docente, que también es abogada.

En ese momento otra de las madres señaló: “Mi mamá tuvo neumonía pero ingresó con COVID”. Pero Razuri le contesta: “No, yo le voy a decir algo: le dicen eso porque le mienten. La gente se enferma de neumonía pero no la tratan por neumonía, la tratan por Covid que no existe y por eso la gente se está muriendo. No hay tratamiento contra el coronavirus porque no existe y por eso no saben qué hacer”.

El video con la postura de la docente se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y provocó un escándalo entre los grupos de padres. En este sentido, desde el Consejo Provincial de Educación aseguraron que la profesora será separada de su cargo.

El vicepresidente del Consejo, Ismael Enrique, anticipó que “tenemos los mecanismos administrativos para actuar en consecuencia: lo primero que ocurre es la separación del cargo e inicio del sumario”.