Scioli pidió “no subestimar” a Fernández y afirmó que en las elecciones se votará “no volver al pasado”

05/06/2021 - 12:37 País

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, pidió "no subestimar" al presidente Alberto Fernández, destacó su "capacidad y experiencia" y dijo que "cuenta con la tenacidad que está siendo puesta a prueba". En declaraciones periodísticas, Scioli se refirió además a la marcha de la economía -ponderando el trabajo del ministro Guzmán-, a la situación que se vive con la pandemia del coronavirus, a la relación con Brasil y a la coyuntura política de nuestro país.

Sobre el presidente Fernández, el embajador dijo que "encuentra la síntesis de la diversidad de todos los sectores. Busca el mejor camino para el país. Lo que algunos quieren instalar como una crítica lo veo como una virtud. Es la capacidad de escuchar la diversidad y tomar decisiones".

Y en referencia al mandatario, agregó: "No lo subestimen. Vamos a llegar en los próximos meses a más de un 70% de la población en condiciones de estar vacunada. Generará impacto en la salud, en primer lugar. Vamos a salir de esta pesadilla. Empezará a emerger esa gran Argentina. Es lo que sintetiza con aquello de poner al país de pie. Se verán en plenitud las ideas".

"(El Presidente) prioriza las cuestiones de fondo. No se enrosca en peleas, por más cizaña que le metan. Piensa en lo mejor para la Argentina. Eso significa responsabilidad, solidez. Tiene las que hay que tener para ponerse un país al hombro y llevarlo adelante, para decirlo en términos barriales", amplió Scioli.

El embajador reflexionó que "la gente a veces escucha los silencios. Es muy sabia, interpreta algunas cuestiones. Estoy seguro de que, a la hora de la verdad, la gente reconocerá que hace todos los esfuerzos para sostener y reconstruir un sistema de salud pública, una economía, un sistema financiero orientado a la producción".

En relación con el trabajo que viene llevando adelante el ministro de Economía, Martin Guzmán, Scioli sostuvo: "Tengo una alta valoración por su calidad humana y profesional. Tengo absoluta seguridad y confianza en que vamos a ir avanzando en una reducción de la inflación. Va a estar por debajo del 2% hacia el último trimestre del año. No tengo dudas de que se acordará responsablemente con el Fondo Monetario Internacional y la recuperación de la economía será vigorosa". Y completó subelogioso comentario hacia el ministro: "Tiene un concepto maravilloso: tranquilizar la economía. Es el camino".

En el mismo plano económico, el ex gobernador bonaerense argumentó su optimismo. "Veo lo que sucede con la industria, la cantidad de nuevas persianas abiertas, cómo resurgen los sectores productivos. La reindustrialización está en marcha. Hay una nueva organización económica que apunta a eso y un sistema financiero. Aumentó el 133% el comercio bilateral con Brasil en el interanual del último mes. La industria automotriz está teniendo una recuperación sostenida, también el sector agroalimentario. Lo veo en cada provincia donde voy".

"No estoy en campaña, mi responsabilidad es Brasil. Ahí es donde mejor puedo colaborar en este momento. El Presidente es un gran motivador. Me dio confianza y libertad de acción. Me dijo: “Tenemos que llevarnos bien con Brasil”. Cuando llegué, Brasil ya no era más el socio número uno de la Argentina. Ahora volvió a serlo, más allá de las diferencias ideológicas, todos los objetivos que me propuse con Jair Bolsonaro, todo lo que le pedí, lo logramos", explicó al ser consultado sobre su actual desempeño como embajador.

Acotó que "soy más útil al país haciendo este trabajo de Brasil. Trabajo para los argentinos, traigo inversiones y dólares genuinos. Estoy en un momento personal en el que puedo desplegar todo lo aprendido. No fue fácil reconstruir un diálogo con Bolsonaro".

En cuanto a los tiempos que vienen y la campaña electoral, Scioli puntualizó: "Habrá un resurgimiento muy fuerte del país. Alberto Fernández estará al frente de esta campaña y Martín Guzmán sería un gran protagonista explicando. Me consta que lo hace cuando va al interior. Va a las universidades, charla con los empresarios. Lo ovacionan de pie. Esto es lo que veo. No se ve la Argentina profunda, por todo el murmullo que hay".

Y agregó: "Las elecciones son un sí o no a la gestión. La gente percibirá en ese momento que lo peor ya pasó. Pasamos la mitad del río. No volvamos al pasado. El pasado son esas políticas que nos llevaron a esta realidad agobiante. Hablo con la gente todo el día. Pero miro un poco más allá y transmito expectativas muy buenas sobre lo que viene".

"Los máximos responsables del Frente de Todos definirán una estrategia electoral y los candidatos. Más allá de quién tenga la responsabilidad de definirlo, el fondo será si acompañamos al Presidente o no. Si estamos de acuerdo con la gestión o no. Se votará sobre lo que está haciendo para solucionar la deuda, su política productiva, la línea de reindustrialización del país, la recuperación del mercado interno", sentencia.

En un análisis del presente político, Scioli indico que "es necesaria cada vez más amplitud. Incorporar más sectores y ciudadanos independientes. Cuando vean un país, como está, enfocado hacia el futuro, con inflación bajando, cuando se vea el esfuerzo hecho con las vacunas y la baja de casos, se percibirá. La gente no va a querer volver para atrás".

Por último, Scioli dejó una reflexión: "El poder se construye de cara a la percepción que tiene la gente de tu gestión y al acompañamiento que te da".