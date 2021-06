"Espero que ya se termine la novela con Pfizer", dijo Moreau antes de la reunión en Diputados

08/06/2021 - 10:49 País

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, calificó de "destructiva" a la actitud de la oposición en relación a la gestión de la pandemia y dijo que espera que con la presentación de los laboratorios hoy en la Cámara de Diputados "la terminen con la novela de Pfizer".



"La novela Pfizer es parte del relato que construyeron todo este tiempo: primero con la cuarentena que no servía, después con el tapaboca que no servía, después que la vacuna era un veneno o que probemos con el dióxido de cloro", agregó.



"Siempre hubo una oposición destructiva en el marco de la pandemia. Fueron un pésimo gobierno y son una pésima oposición", indicó Moreau.



Desde las 10.30, el titular de la Cámara de Diputados encabeza la reunión informativa con los laboratorios productores de vacunas, que brindarán detalles sobre los contratos y la provisión al Estado nacional.



"En principio tenemos confirmada la presencia de representantes de Pfizer, que lo van a hacer vía zoom", afirmó la funcionaria y agregó: "Espero que después de la reunión se saquen las dudas que tienen los que todos estos días hablaron de vacunas haciendo lobby".



A su vez, afirmó que hoy estarán presentes también los laboratorios de AstraZeneca y Richmond.



Por otro lado, se refirió al tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley que fija los parámetros epidemiológicos. "Vamos a tratar de tratarla el jueves", según afirmó Moreau.



"Juntos por el Cambio se opone a esto como se opuso a todas las medidas sanitarias", sostuvo, y agregó: "Vemos con mucha preocupación que no se fijen criterios científicos y epidemiológicos con los mismos parámetros para toda la Argentina".



La funcionaria sostuvo que "hay que terminar con la disputa de si (el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez) Larreta quiere o no quiere porque, si no, lo que termina ocurriendo es que la sociedad se vuelva rehén del espacio político del que gobierna el lugar".



"Me parece que no hay nada más justo, eficaz y equitativo que tener el mismo criterio para toda la argentina", concluyó Moreau.