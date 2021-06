Alberto Fernández: “La vacuna ayuda mucho, pero no hace todo el trabajo”

08/06/2021 - 13:17 País

El presidente Alberto Fernández expresó hoy la preocupación del Gobierno nacional por la "voracidad tremenda" con que el coronavirus avanza en "algunos lugares del interior de país".



"La pandemia está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo", dijo el mandatario al hablar en un acto en Mercedes, donde dijo que analizan medidas para hacer que "la nueva cepa de la India no entre en la Argentina y no nos arruine todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora".

"La pandemia no se terminó, está presente, sigue entre nosotros y está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho, pero no hace todo", enfatizó Alberto Fernández al encabezar un acto.



El Presidente se refirió además a las nuevas variantes del coronavirus e indicó que el Gobierno ya analiza medidas y recaudos a tomar para que "la nueva cepa de la India no entre en Argentina y nos arruine todo el trabajo que hemos hecho".



“Nos tenemos que cuidad y como comunidad tenemos que impedir que las cepas puedan penetrar las fronteras y contagiar a los argentinos”, indicó. "Estamos pensando que a la pandemia la vamos a vencer y estoy seguro de eso, de que vamos a salir adelante", agregó.