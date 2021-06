Insólito: lo detienen por circular fuera de horario y descubren que llevaba un ternero en el baúl

11/06/2021 - 10:31 País

Un insólito hecho tuvo lugar durante un control de rutina, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un auto por circular fuera de horario y descubrieron que sus ocupantes trasladaban un ternero.

Ocurrió sobre la ruta 40, cerca de Junín de Los Andes en la provincia de Neuquén. Personal de Gendarmería y Defensa Civil detectaron el paso del vehículo y de inmediato le pidieron que detenga su marcha.

Al requisar el baúl, encontraron un ternero vacuno Hereford Pampa de tres meses atado con una soga. También había prendas de vestir varias, botas y cerveza.

"Cuando se le empezó averiguar (el hombre) si tenía algún papel o cuál era su situación vinculado al ternero, no pudo responder. El objetivo era saber si era de él o no, pero no tenía nada ", señalaron. Además, el vehículo no estaba a su nombre, por lo cual fue secuestrado.

Tanto al conductor como a la acompañante fueron imputados por andar fuera del horario permitido para circular y resta ahora averiguar a quién le pertenece el animal.