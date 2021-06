Con este truco podrás ocultar cuando estás "en línea" en WhatsApp

18/06/2021 - 22:48 País

Existen algunos trucos que permiten ocultar a un usuario de Whatsapp que está en línea, aún cuando tenga la confirmación de lecturas y la opción de esconder la última hora de conexión activadas.

Cabe recordar que estas últimas funciones mencionadas pueden ser empleadas correctamente, pero no significa que sean efectivas para no mostrar el estado "en línea", ya que sí o sí aparece debajo de la foto de perfil.

Para ocultar el estado activo la mejor opción es el modo avión. Funciona así: una vez activada la modalidad en tu teléfono se cortarán todas las conexiones, por ende el dispositivo no puede avisar a WhatsApp si entraste o no a la aplicación. Podrás acceder a tus chats normalmente, pero no entrarán nuevos mensajes mientras estés en modo avión.

En este punto, el usuario podrá escribir el mensaje y cerrar la app. Cuando se vuelva a la normalidad la conexión, el mensaje se enviará normalmente.

Otro truco efectivo es responder los mensajes desde las notificaciones que aparecen en la pantalla de inicio en el celular, sin entrar específicamente en la aplicación. Pero eso solo se puede hacer con los mensajes más recientes.

Una opción algo más drástica es descargar apps extras y complementar con la cuenta de Whatsapp, por si las anteriores soluciones no conforman al usuario.