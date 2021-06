Yanina Latorre estalló contra Alberto Fernández

26/06/2021 - 23:00 País

Yanina Latorre, panelista de programas de chimentos, expresó rechazo a las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional, con respecto al ingreso al país por la pandemia del coronavirus. Latorre, se grabó criticando a Alberto Fernández.

​La panelista utilizó su cuenta de Instagram, para mostrar su descontento comenzando con un "¿por qué no me chupan la que no tengo?", indignada al saber que se fijó un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país y que quienes regresen del exterior entre el 1° de julio y el 31 de agosto, están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos, durante el lapso de 10 días.

"Todo el mundo está mejorando, abriendo. Acá hay una vida, les juro, hay barbijos, están vacunando, hisopando... pero no es lo que vivimos en Buenos Aires -con la psicósis de la gente, no digo de los casos-, acá hay una vida normal", sostuvo desde Miami, donde se vacunó y está de vacaciones junto a su familia.

"Nos tienen como ganado, ¿y ahora Alberto pretende que cuando llegue yo que la gente vaya a hoteles a hacer la cuarentena? ¿Qué se piensa? ¿Qué se cree? ¡Es anticonstitucional! ¿Cómo voy a ir a pagarme un hotel? Ni aunque me sobre, ni que tenga y ni aunque me lo regalen", exclamó.

Sin mencionar el peligro por la variante Delta del Covid-19, la contadora pública siguió con sus críticas al Gobierno: "¿Estamos todos locos? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste (sic)?".

"Los que estamos acá desde hace un tiempo tenemos que volver", advirtió Yanina Latorre, preguntándose si le van a cancelar el vuelo por la reducción del cupo de ingreso de personas a la República Argentina. "¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿Y si no tienen plata para pagar el hotel? ¿Qué es el gobierno que tenemos y esas medidas del Covid?", continuó.

"En ningún país del mundo hacen esto, y miren que la pandemia es mundial, está pasando en todos lados, miren a Uruguay que está al lado. Por más de que me digan que son menos, son más ordenados y cerraron cuando había que cerrar, fueron firmes cuando tenían que ponerse firmes y no transaron con todos los gremios como ellos", argumentó para criticar a la gestión de Alberto Fernández.

"Van abriendo lo que les conviene a ellos y a sus amiguitos empresarios. Tendrían que haberlo hecho bien y no seguir un año y medio", aseguró la panelista de LAM con respecto a la situación de la Argentina.