Conrado Estol: “Delta causará una fuerte suba en las muertes si no se acelera la vacunación”

01/07/2021 - 10:28 País

El conocido neurólogo Conrado Estol, aseguró hoy que Argentina sufrirá una fuerte suba en cuanto a las muertes, si no acelera la campaña de vacunación.

Varado en Nueva York, el profesional opinó sobre la variante Delta del coronavirus y aseguró que el mundo se divide claramente con dos tipos de países: “Los que tienen gran parte de su población vacunada con esquema completo y se pueden defender y los no vacunados como el nuestro, donde van a aumentar mucho los casos y las muertes”.

“Delta es la primera variante que va a ser global. Alfa, la del Reino Unido, era 40% más contagiosa que la variante original. Y Delta es 40% más contagiosa que Alfa. Como se transmite más fácil, se infectan más personas y siempre hay un porcentaje que va a tener una versión grave de la enfermedad y va a morir”, añadió el especialista.

En cuanto al impacto de la variante en la salud de los países, Estol agregó: “Rusia e Indonesia están teniendo un caos, igual que África. En Uganda hubo 30 muertos en una terapia intensiva en donde se les terminó el oxígeno. Zambia, Namibia acumulan los cadáveres. En Sudáfrica, tercera ola muy grave. Ya no los defiende lo que los defendía antes de las otras variantes, que no hay exceso de peso y la gente se mueve al aire libre”.

“Tenemos que comprar vacunas Pfizer y Moderna… Y no olvidarse de Novavax, una vacuna distinta que mostró una efectividad de 90 por ciento. No tener a la ciudadanía vacunada o no haber aplicado las dos dosis nos pone en el mejor escenario para más muertes”, enfatizó.

Por el otro lado, Estol recomendó no comprar más vacunas chinas de Sinophar porque hay estudios realizados antes de la aparición de Delta que demuestran que son menos eficaces. El gobierno argentino anunció recientemente que incorporará 24 millones de dosis de estos inoculantes que empezarán a llegar en los próximos días.