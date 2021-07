Pablo Echarri dijo que quiere ser “intendente o jefe de Gobierno”

04/07/2021 - 10:59 País

El actor y militante peronista, Pablo Echarri, manifestó ayer durante una entrevista radial que no descarta ser candidato a intendente o jefe de Gobierno.

Así lo pronunció al ser indagado por su cuñado Quique Dupláa, por AM 750. Además, dijo que su deseo de incursionar en la política tiene que ver con el cargo ejecutivo que tiene en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sindicato de Actores).

"No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, los diputados. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia. Me parece que un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas" explicó el marido de Nancy Dupláa.

"Los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es fáctico y palpable", añadió.

No obstante, agregó que actualmente apuesta a su productora "Alternativa" y que la política deberá esperar.