El campo llama a una marcha para el 9 de julio y piden que no vayan políticos

05/07/2021 - 13:25 País

El campo prepara para este viernes a las 10 una movilización federal en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Según se informó en las últimas horas, participarán delegaciones de 100 localidades de 15 provincias, al tiempo que destacaron no querer la presencia de dirigentes políticos, a poco más de dos meses de las PASO.



Por estas horas, la relación del campo con el Gobierno nacional no atraviesa un buen momento y son muchos los reclamos que desde el sector privado se han elevado para poder aumentar la competitividad y expresar todo su potencial. Uno de los principales pedidos de los dirigentes y productores agropecuarios, es eliminar de las restricciones para exportar carne vacuna.

La movilización, organizada por productores autoconvocados y que se realizará bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, pretende trascender los límites del sector rural, sumando a otros actores de la economía afectados, como los gastronómicos, transporte, turismo, hoteleros, industriales, comerciantes, constructores, entre otros. Pero ayer desde la organización señalaron que la marcha, “pertenece a los ciudadanos, NO a los políticos”.

A través de un comunicado, expresaron: “Queremos reiterar nuestro pedido a todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores, de que se mantengan al margen de la convocatoria. El protagonismo del encuentro pertenece a los ciudadanos de a pie. Si la política partidaria tiene un rol en esta movilización, es el de escuchar, con humildad y respeto, lo que quieren los millones de argentinos que hoy, por la razón que sea, no encuentran respuesta a sus necesidades y demandas en el quehacer de los partidos”.

“No estamos dispuestos a permitir que se ponga en duda la autenticidad de la marcha por asociarlo a tal o cual candidato, que quede envuelto en los tironeos entre oficialismo y oposición, o contaminado de las luchas y discusiones internas que poco tienen que ver con lo que los actores productivos de este país demandamos. El encuentro de San Nicolás está abierto a todos. No tenemos el poder, y tampoco la intención, de impedir la participación de nadie. Pero sepan los políticos que esta es nuestra casa, no la de ellos”, concluyó el documento.

Por otra parte, confirmaron la presencia de los integrantes de la Mesa de Enlace, luego de recibir una invitación por parte de los organizadores. En declaraciones radiales, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sostuvo: “El mensaje al Gobierno es que dejen de buscar problemas donde no los hay. El problema de las exportaciones de carne lo creó directamente el Gobierno, sin involucrar a los actores de la cadena; fue una decisión totalmente arbitraria. Tiene que levantar las restricciones y juntarnos a discutir. Si no se hace de esa manera, no se llega a buen puerto”.

Según proyecciones del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), como consecuencia de las restricciones anunciadas por el Gobierno, las exportaciones de carne vacuna caerán en los próximos dos meses entre un 30 y 35% y dejarán de ingresar unos 100 millones de dólares por mes, en concepto de divisas. Por otro lado, el precio de la vaca, principal categoría de exportación, cayó entre un 20 y 25% en el Mercado de Liniers, ante una menor demanda. Antes de las medidas oficiales, el kilo de la vaca se comercalizaba entre 100 y 105 pesos y actualmente en torno a los 70 y 75 pesos.