El presidente le pidió perdón a Bolivia por el envío de armamentos para el golpe de Estado durante la presidencia de Macri

09/07/2021 - 14:12 País

El presidente Alberto Fernández pidió hoy "disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino haya mandado armamentos para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar".



Así lo afirmó al encabezar el acto central por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, en referencia a la denuncia realizada ayer por el gobierno de ese país en relación a la administración de Mauricio Macri.



“Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo (José) de San Martín, (Martín Miguel de) Güemes y (Manuel) Belgrano”, dijo el Presidente en su mensaje desde la Casa Histórica de Tucumán



Ayer, el Gobierno de Bolivia denunció que la administración de Macri proveyó de manera clandestina "material bélico" al régimen de Jeanine Áñez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a expresar públicamente su "dolor y vergüenza".



La información fue difundida a la prensa por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno encabezado por Mauricio Macri habría proporcionado a Áñez y recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".



En su mensaje de hoy desde Tucumán, Fernández dijo que “es casi irónico que tengamos que enfrentar el día de la hermandad entre la Argentina y Bolivia con semejante locura”.



“Quiero pedirles disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino mandó armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba en contra un golpe militar”, expresó el mandatario en su mensaje.



En esa línea, recordó que “en unos días, el 12 de julio, conmemoramos el día de la hermanad entre Bolivia y Argentina y lo hacemos porque ese día coincide con el natalicio de Juana Azurduy”.



“Eran tiempos donde bolivianos y argentinos luchábamos por liberar la patria grande”, dijo el Presidente respecto a la lucha del proceso independentista de España en las primeras décadas del siglo XIX.



Asimismo, recordó que “la Argentina de aquel entonces- de 1816 cuando se declaró la independencia- también tenía parte de esas locuras y había una elite en Argentina que no quería que le fuera bien a Güemes, San Martín y Belgrano”.



“Cuando miro la historia veo que se repite porque hay muchos ahora que no quieren que seamos libres, seamos soberanos, tengamos independencias y siguen pensando una patria para algunos”, concluyó.