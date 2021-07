Se cumple un mes de la desaparición de Guadalupe: “Tengo la esperanza de que me llamen y me digan que la han encontrado”

14/07/2021 - 10:24 País

Este miércoles se cumple un mes de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la nena de cinco años que fue raptada desde la vereda de la casa de su tía cuando jugaba con sus primos en San Luis.

Su madre, habló con los medios y pidió que quien se la haya llevado la devuelva: “Yo la busco con vida, y me la tienen que devolver con vida. Ya mucho daño hicieron con quitármela. Que no me hagan más daño entregándome a mi hija sin vida”.

Y relató cómo son sus días desde que Guadalupe no está: “Es horrible, tengo las fotos de Guada pegadas en mi pieza, donde ella se acuesta, para por lo menos tenerla presente en fotos. Me acuesto en mi cama y me falta mi hija. Me levanto y tengo que hacer el desayuno a mi hijo, y me falta hacerle la leche a ella”, dijo.

“Su pieza no se abre, su hermano no quiere entrar a su pieza, ni yo. Es horrible, yo iba con ella a todos lados, y hace un mes que no la tengo conmigo”, señaló en una entrevista a TN.

Por el momento, los rastrillajes siguen teniendo como foco su provincia, en las inmediaciones de Río Gómez, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada 100 kilómetros al norte de la capital de San Luis y en la denominada zona cero, en el barrio 544 Viviendas, en donde desapareció Guadalupe.

“Yo tengo la esperanza de que me llamen y me digan que la han encontrado”, resumió entre lágrimas.

Sus familiares y vecinos organizaron para hoy una masiva marcha en la ciudad de San Luis para exigir que la niña aparezca con vida.Se