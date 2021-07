VÍDEO: Un hombre noqueó de una trompada a un agente de tránsito

20/07/2021 - 18:21 País

Un simple operativo de tránsito donde se le iba a quitar el vehículo a un joven que no contaba con la documentación necesaria acabó siendo el relato más salvaje. Este lunes por la mañana en San Miguel de Tucumán, la Policía se iba a llevar el auto de un adolescente hasta que apareció su padre, quien luego de una extensa discusión con los agentes, terminó dándole una trompada al Inspector y lo volteó de su moto.

Todo sucedió cuando el joven fue interceptado por la policía para un simple chequeo, pero les llamó la atención que el vehículo no tuviera la patente trasera. Sucede que el conductor tampoco contaba con el registro de conducir, cédula azul ni ninguna otra documentación del vehículo, además de que el número de patente grabado en el parabrisas era distinto al de la chapa delantera.

Al notar que las cosas iban de mal en peor, el joven sospechoso llamó a su padre, y ahí comenzó la acción digna de la película Relatos salvajes. El momento se volvió rápidamente violento. El agresor se colocó a centímetros del inspector que se había subido a su moto mientras decía "a mí no me toqués", con una actitud que tomaba temperatura. "Hablá con quién quieras, no me interesa", le respondió el agente, más tarde identificado en el video como "Fernández", y sin previo aviso, el hombre mayor sacó un derechazo que impactó de lleno en el casco del hombre de la fuerza, quien ya con la moto en marcha se cayó sobre el asfalto.

Enrique Romero, subsecretario de Tránsito, manifestó que se les prohibirá seguir conduciendo, tanto al padre como al hijo. Por otro lado, se les abrirá una causa penal por el desfasaje en el número de patente, la falta de documentación del vehículo y además, las lesiones ocasionadas.

“Cada vez que a un tucumano le marcás la cancha y le decís que hay que secuestrar el vehículo, se generan estos incidentes, porque hay personas que creen que pueden hacer lo que se les da la gana”, finalizó Romero.