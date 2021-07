En Santiago del Estero, trabajadores de Sanidad realizan paros de 4 horas y suspendieron los turnos programados

23/07/2021 - 14:11 País

La dirigencia gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa) lleva a cabo un paro de 4 horas por turno en todo el sector privado de la salud a nivel local ante la falta de un acuerdo con el sector privado por la suba salarial de 45% solicitada en la discusión paritaria del sector.

En un comunicado, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), ratificó el paro nacional en rechazo de "la continua negativa patronal a recomponer los salarios" del personal de la actividad.

Cabe remarcar que ayer venció el plazo de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y ahora la organización sindical exige a las cámaras empresarias un inmediato aumento salarial paritario del 45 por ciento sobre los básicos para los convenios colectivos asistenciales.

Te recomendamos: Paro del personal del sector privado de salud por falta de acuerdo salarial en sus paritarias

Además, la semana pasada se suspendió una audiencia en la que las cámaras y los trabajadores iban a sentarse en la misma mesa.

Por su parte, los empresarios del sector argumentan que no están en condiciones de dar respuesta al aumento requerido hasta tanto el Gobierno actualice aranceles y cuotas de la medicina privada. Además, agregan que, en medio de pandemia y en un contexto inflacionario, no pueden afrontar los costos si no se autorizan aumentos en las prestaciones.

Sanidad ya había concretado en marzo pasado un paro de actividades, de tres horas por turno. La medida fue la primera de ese tenor en años y ocurrió en pleno ascenso de casos de coronavirus.