El Frente de Todos presentó sus precandidatos en Escobar

24/07/2021 - 19:26 País

El Frente de Todos presentó a sus candidatos en la localidad de Escobar, en un acto encabezado por el Presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Victoria Tolosa Paz liderará la lista en la Provincia de Buenos Aires, secundada por el actual ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollan. Marcela Passo, Sergio Palazzo y Agustina Propato aparecen en el tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

QUÉ DIJERON CRISTINA Y ALBERTO.

Las definiciones de Cristina Kirchner

-“De todas las campañas de las que me tocó participar, no hay ninguna como esta”.

-”Estamos ante una elección y ante una etapa de nuestro país inédita. Nunca habíamos ido a una elección en estas condiciones”.

-”Como candidatos, como fuerzas políticas, tenemos que inaugurar una nueva forma de discutir y debatir en la Argentina. Es una excelente oportunidad para que comencemos a discutir de políticas, de lo que vivimos, de los errores, de los aciertos. Porque la otra cuestión muy importante en esta elección, es que todos hemos gobernado la Argentina. Cuando los liberales dicen ‘nunca gobernamos’, vamos, che. Háganse cargo de las fuerzas políticas y de las ideas que hubo”.

-”En 2015 llegaron los que nunca habían gobernado. No lo digo para atacar ni para estigmatizar. Todos han estado en el gobierno, pero las consecuencias no son iguales para todos”.

-”Un tema importante para debatir es cómo se va a pagar la deuda que tenemos con el FMI”.

-”Esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. El Presidente sabe que tiene que requerir de la ayuda de todos. Es muy importante que lo hagamos desde la discusión, y no desde el marketing o el coaching. Con saltito y risita, hermanito y hermanita, no vamos a ninguna parte. Hagamos lo que sea necesario para discutir racionalmente. Podés ser de izquierda o de derecha, pero dos más dos es cuatro para todos”.

“Son momentos difíciles para todos y para todas. Acompañemos esta situación tan particular que estamos viviendo, del modo más responsable que podamos. Hablemos de lo que nos pasó durante los 15 años. No hace falta ir 28 años para atrás, como la Selección Argentina. Los que venían a ponernos un poquito mejor de lo que estábamos, fracasaron”.

Las definiciones de Alberto Fernández

-”Recibimos un país en terapia intensiva, y a los tres meses nos contagiamos de Covid, pero preservamos al trabajo y a los empresarios”.

-”Terminamos todos los hospitales que estaban a medio hacer y construimos otros. Sumamos 4000 camas de terapia, 4000 respiradores y cuidamos a cada argentino y argentina. Y se fueron muchos argentinos, pero hicimos todo para que a ningún argentino le falta atención médica”.

-”En el medio, llegamos a un acuerdo por una deuda de 70 mil millones de dólares. Decían que no sabíamos negociar. Los anteriores, en un minuto y medio, anunciaron un endeudamento a 100 años. Ellos nos endeudaron y nos dicen cómo lo tenemos que arreglar”.

-“Escriben editoriales porque le mandamos una carta a un proveedor de vacunas porque no cumple con sus compromisos. Y parece que la culpa es nuestra. ‘Manden las vacunas que nos tienen que mandar’, eso es lo que estamos diciendo”.

-”Ellos dijeron que iban a resolver lo del Impuesto a las Ganancias. Lo resolvimos nosotros”.

-”Los jubilados dejaron de pagar sus medicamentos. Lo hicimos en el medio de la pandemia. Y podría seguir hablando de las promesas que cumplimos”.

-”Cuando todos decían que era imposible, fuimos de los primeros países del mundo en conseguir la vacuna y vacunar a su gente”.

-”'Hicieron un acuerdo geopolítico’, decían. Y trajimos vacunas de Oxford y ahora vamos a traer vacunas de los Estados Unidos. ‘Los menores de 18 años van a tardar mucho en vacunarse’, decía la tapa de un diario. Y lo vamos a empezar a hacer ahora”.

-”Tiene razón Cristina. A veces somos malhumorados y un poco gritones, pero porque somos militantes de toda la vida. No creemos en el marketing ni el coaching. Creemos en estar junto a los que necesitan”.

-“Victoria (Tolosa Paz) hizo un enorme trabajo con la Tarjeta Alimentar, en la mesa del hambre, y recorrió todo el país en busca de soluciones. Daniel (Gollan) fue un gran ministro de Cristina y es un gran ministro de Axel. Lo conozco poco, les soy sincero. Pero es un hombre íntegro que está peleando de pie”.

-”La puerta de salida está ahí nomás. Volveremos a ser felices y tener la vida que merecemos”.