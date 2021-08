Día clave: Comenzaron a peritar las prendas de Chano

11/08/2021 - 12:27 País

Los peritajes sobre las prendas que vestía Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, cuando fue baleado por un policía en un supuesto intento de defensa, comenzaron hoy a ser peritadas en una sede de la Procuración General bonaerense con el fin de determinar la distancia desde la cual el oficial imputado efectuó el disparo.

En tanto, Marina Charpentier, madre de “Chano”, confirmó que su hijo “está mejor” y que esta semana probablemente le darán el alta del Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta, donde se encuentra internado desde el 25 de julio pasado.

Los voceros judiciales dijeron que el análisis de la remera y un buzo utilizado por el exlíder de Tan Biónica comenzó pasadas las 9 en el Gabinete Balístico del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la sede que la Procuración bonaerense de Lomas de Zamora.

“Los resultados van a demorar porque es un acto complejo ya que se tienen que extraer primero rastros sobre la prenda incautada y luego buscar una prenda testigo para hacer el comparativo de rastros de deflagración y eso se manda a otro laboratorio para hacer el análisis definitivo”, detalló una fuente con acceso a la investigación.

En tanto, el próximo miércoles 18 será el turno de los peritajes balísticos sobre el proyectil, la vaina servida y al arma reglamentaria calibre 9 milímetros del oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara (27), imputado en la causa por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", que prevé 15 años de prisión.

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) de Zárate-Campana, espera que le remitan un informe psicofísico del Sanatorio Otamendi para saber si “Chano” está en condiciones de declarar.

” Chano No va declarar hasta no tener un informe que permita hacerlo. No solo es una cuestión psiquiátrica sino también clínica”, dijo un investigador.

Los testigos que restan declarar son Juan Marcelo Giménez y Emily Torrico Céspedes, enfermero y médica clínica, respectivamente, de la empresa Mas Vida; Juan Manuel Zanandrea, médico a cargo de la ambulancia, y Javier Hernán Blanco, vecino del lugar, quien dijo haber visto a "Chano" antes del episodio "perdido en tiempo y espacio".