El Gobierno Nacional estudia pagar los pasajes de cabotaje a turistas extranjeros

20/08/2021 - 21:38 País

El Gobierno Nacional analiza dar pasajes de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, bonificados de manera parcial o en su totalidad, a los turistas extranjeros que visiten el país y que se comprometan a pasar un cierto número de noches. Así lo aseguraron fuentes del ministerio de Turismo.

Las fuentes aclararon se trata de "sólo una idea" que está bajo análisis. Y que, de prosperar, el subsidio a los pasajes no sería pagado por Aerolíneas Argentinas sino por fondos del Instituto de Promoción Turística (Improtur).

La propuesta es impulsada por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y en un primer momento incluye una tanda de 100.000 pasajes, aunque fuentes de esa cartera explicaron que se trata de un programa que es “escalable”.

En el Ministerio creen que en los próximos meses se registrará una “explosión” de turismo reprimido a nivel global y que la Argentina deberá competir en un contexto duro con otros países.

Desde que el pasado fin de semana estuvo en Iguazú, con el lanzamiento del programa PreViaje 2, el ministro Lammens viene planteando que las fronteras, hoy cerradas al turismo extranjero, podrían reabrir hacia octubre. En los hechos, hoy la situación es exactamente a la inversa: no sólo las fronteras siguen cerradas a los extranjeros, sino que rige un cupo de llegada al país desde el exterior de 1.700 argentinos o residentes en el país.

Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, aseguraron que no hay ningún proyecto propio en ese sentido. "Por parte de Aerolíneas no existe ningún tipo proyecto para bonificar pasajes ni nada que se le parezca. Si existe algún proyecto de Turismo, como que el ministerio compre los tickets y los bonifique, o haga con esos tickets promoción para hacer turismo receptivo, es algo que habría que consultar a ellos. Pero desde Aerolíneas no hay nada", dijeron voceros de la línea aérea estatal.