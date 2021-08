Eduardo López: “Hay unas 5 millones de dosis guardadas, es una barbaridad”

23/08/2021 - 19:56 País

El infectólogo Eduardo López, quien forma parte del comité de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández sobre la pandemia, se quejó por las demoras en el plan de vacunación y aseguró que "tener 5 millones de vacunas en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema".

“La mejor vacuna es la que está colocada en el brazo y la peor es la que no se coloca”, continuó López, y detalló: “Es un problema que las jurisdicciones no han podido explicar”.

En este sentido, López precisó uno de los factores que contribuyen a la ralentización en el proceso de aplicación. “Los vacunatorios, sábado y domingo, atienden poco o están cerrados”, advirtió el especialista, quien remarcó: “Junto con esto, hemos tenido la dificultad de tener dosis para mantener de forma constante la vacunación”.

El médico infectólogo señaló la importancia de completar los esquemas de vacunación, ante la posible circulación comunitaria de la variante delta en el país. “La Argentina tiene una obligación y la necesidad de aumentar el ritmo de vacunación para completar las dos dosis, esto es clave”, dijo, y remarcó: “La manera que la variante delta impacte bajo es tener a la población por lo menos con dos dosis”.

López fue consultado por la posibilidad de aplicar una tercera dosis como refuerzo, tal como lo han anunciado países como Estados Unidos e Israel. “Lo que se ha visto es que con dos dosis no alcanza, se necesita una tercera en adultos mayores, personal de salud y personas con inmunodeficiencia, pero no podemos discutir la tercera dosis cuando no tenemos la segunda”.

Si bien el especialista se mostró optimista por la baja de los contagios y el aumento de los testeos, reconoció que "no podemos bajar la guardia ni salir a hacer un carnaval".

Según el Monitor Público de Vacunación, mientras que 43.823.234 dosis han sido distribuidas en el territorio nacional, 39.191.748 han sido aplicadas. Es decir, 4.631.486 dosis todavía no fueron aplicadas pese a estar a disposición de las jurisdicciones.