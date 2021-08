Un fiscal federal imputará a Alberto Fernández por violar el DNU que estableció la cuarentena

25/08/2021 - 18:01 País

El fiscal federal Ramiro González imputará formalmente al presidente Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta, además de la fiesta VIP de cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio del año pasado.

En ese sentido, se supo que el funcionario judicial se encuentra redactando la acusación y que se hará efectiva durante el día de mañana.

De esa manera, dará inicio formal a la investigación.La Justicia busca determinar si se violó el propio DNU dictado por el Presidente de la Nación, que prohibía las reuniones sociales y solo habilitaba la circulación de personas esenciales.

En la foto del escándalo, no solo se observa una reunión privada, sino que además no se usan barbijos ni se mantiene la distancia social.

Ahora se espera que el mandatario se presente ante la Justicia a través de su abogado Gregorio Dalbón y ofrezca una donación de parte de su sueldo en concepto de reparación por haber participado de la celebración.

La defensa del Jefe de Estado sostiene que lo ocurrido en la celebración íntima de la Primera Dama no se configura en un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios”. Dalbón negó que el Presidente vaya a ir a la Justicia a proponer un acuerdo.

“No lo necesitamos porque no hubo delito”, le dice a este medio y agrega: “La mera infracción administrativa (el haber violado el propio DNU dictado por el Gobierno), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”, expresó el letrado.

Aunque Dalbón niegue que se trate de un acuerdo, la reparación podría servir para extinguir la acción penal, algo que se enmarca en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. El dinero iría al Instituto Malbrán.

Según pudo saber este medio, el dinero a donar podría depositarse en una cuenta a nombre de la Justicia o entregarse directamente el Instituto Malbrán.

Luego se adjuntará el comprobante para que el juez y el fiscal tomen nota de la entrega de los fondos, que podría ser el equivalente a un sueldo o medio salario.