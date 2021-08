A Alberto Fernández le preguntaron sobre el supuesto embarazo de Fabiola Yáñez: su respuesta

27/08/2021 - 11:33 País

El presidente Alberto Fernández fue indagado hoy sobre el supuesto embarazo de su pareja, Fabiola Yáñez y por primera vez habló del supuesto.

Todo comenzó cuando el periodista Pablo Duggan le contó su experiencia: “Yo fui papá hace dos meses. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa, pero a veces no se duerme. Si usted quiere la contesta, si no, no. La pregunta es: ¿Usted está preparado?”, le dijo.

“Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo, te aclaro, si es esa la pregunta. Hoy me desperté, eran las 6 de la mañana, escuché lo que estaban anunciando y le escribí al “Gato” (apodo del periodista Gustavo Sylvestre). '¿Están en el Centro Cultural? Por ahí paso”, le dije. Fijate la hora, no hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma'”.

Duggan insistió: “¿Pero va a haber novedades por ahí?”. “No sabemos, esperemos, esperemos”, dijo Fernández de buen ánimo, para luego concluir: “Felicitaciones Pablo por la paternidad”, lanzó. “Espero felicitarlo yo también”, devolvió Duggan. “Bueno, muchas gracias”, cerró.

Según versiones que no fueron confirmadas por la Casa Rosada, Fabiola Yáñez estaría embarazada. Esos mismos rumores, que se desencadenaron a partir de fotos publicadas por la propia Primera Dama, indican que serían mellizos y que la familia espera que transcurran tres meses de gestación para confirmar la noticia.