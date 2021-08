“Que Macri se preocupe por el endeudamiento, es como que a Drácula le importen las transfusiones”

29/08/2021 - 12:35 País

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ironizó hoy sobre la "preocupación" de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal sobre el endeudamiento de la Argentina, al señalar que "es como que Drácula se preocupe por las transfusiones de sangre".



"Que Macri y Vidal se preocupen por el endeudamiento de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires es como que Drácula se preocupe por las transfusiones de sangre, realmente. Son el presidente y la gobernadora que más han endeudado al país y a la provincia casi en términos históricos. Yo no sé cómo les da la cara", dijo el funcionario provincial en diálogo con Radio 10.



En ese marco, añadió: "Estaban diciendo antes de su gobierno y ahora que somos el país del mundo al que nadie les presta plata pero después resulta que fuimos el gobierno que más se endeudó, es ridículo".



En referencia al festejo de cumpleaños de la referente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió durante el confinamiento por la pandemia de Covid 19, el jefe de Gabinete bonaerense comentó: "Carrió y sus 70 invitados no habían cumplido con una normativa vigente en la provincia de Buenos Aires".



Bianco negó que exista "persecución" como denuncia la oposición y pidió no tener "doble vara" frente a los hechos.



"Hay una denuncia penal, tendrá que responder ante la justicia por lo que sucedió esa noche, pero en términos políticos lo que tienen que hacer es pedirle perdón al pueblo bonaerense (...) No se hacen cargo de su error ni tampoco piden perdón", dijo.



Por otra parte y al ser consultado si la paritaria docente en la provincia estaría acordada, el funcionario afirmó que "sí".



Agregó que ayer hubo asamblea del Frente de Unidad Docente Bonaerense y "organizaciones que participan de ese frente han dado el visto bueno; así que sí, en principio estaría encaminado el cierre de esta paritaria docente que el gobernador ha decidido adelantar".



Bianco dijo que el número sería 45,5%, pero aclaró que "no se ha hecho público" porque "no se ha hecho oficial" por el momento.