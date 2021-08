Berni cuestionó otra vez Frederic, por su frase sobre Suiza: “Se la pasó de joda toda la pandemia”

30/08/2021 - 11:21 País

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, criticó duramente a su par de la Nación, Sabina Frederic.

El enfrentamiento tensión este lunes cuando el primero cruzó públicamente a la funcionaria por sus dichos sobre Suiza.

Para entender la raíz del conflicto, hay que retrotraerse al domingo, cuando la ministra aseguró que Suiza es un país más tranquilo, pero también más aburrido, lo que generó fuertes repercusiones en virtud de los graves problemas de seguridad que tiene la Argentina.

Este lunes, en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red, Frederic dijo que no se arrepiente de la frase, pero reconoció que le faltó desarrollarla.

“La frase representa mi pensamiento. ¿Mi pensamiento es horrible? No hablé del tema de seguridad. Estoy diciendo que tiene que ver con la cuestión política, con lo que hay para hacer. Es un lugar que no hay nada para hacer porque está todo resuelto. Argentina es mi país, tiene todo para hacer y elijo vivir acá”, explicó.

Berni, que esperaba su turno para hablar en la misma emisora, escuchó las palabras de Frederic y reaccionó.

“Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando; con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, analizó.

“La ministra habla como antropóloga y se olvida que es ministra; para ella el Conurbano es el campo del onanismo intelectual”. dijo Berni.

Y disparó: “Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández”.

“¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?”, completó.







Victoria Tolosa Paz







En el mismo reportaje, Berni se sorprendió al aire cuando Novaresio reprodujo el audio de Victoria Tolosa Paz en el que asegura que “en el peronismo siempre se garchó”.

“Si no hay justicia social, si hay inequidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz”, aseguró el funcionario del gabinete de Axel Kicillof en una entrevista explosiva en la que volvió a criticar a Sabina Frederic y al presidente Alberto Fernández.

La principal precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires planteó en una entrevista con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi: “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”.

La frase sacudió la campaña electoral a dos semanas de las PASO. Algunos analistas creen que la postulante busca seducir a 7 millones de jóvenes que serán determinantes para definir la elección. La ocurrencia generó además una ola de chistes y memes en redes sociales.