Fernández: “No voy a traicionar a Cristina, ni a Máximo, ni a Massa, no voy a traicionar al pueblo que me votó”.

31/08/2021 - 14:37 País

El presidente Alberto Fernández remarcó en un acto en Tecnópolis que no traicionará a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ni a Máximo, ni a Sergio Massa, y tampoco a quienes lo votaron. Lo dijo al sostener que hay quienes no le perdonan la unidad del peronismo y otras decisiones de su Gobierno.

“Hoy leía un tuit del cuervo (Andrés Larroque) que decía que a Alberto lo castigan porque no traicionó a Cristina. No voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, ni a ninguno de ustedes, no voy a traicionar al pueblo que me votó", enfatizó.

“No me perdonan que haya promovido esta unidad que tanto disfruto", agregó el presidente.

Haciendo referencia a la frase de Victoria Tolosa Paz durante un repaso de las medidas que tomó el Gobierno para la pospandemia, el mandatario remarcó: "Bienvenido sea que después de tanto dolor salgamos al disfrute".

"En esos primeros 3 meses de normalidad que tuvimos, mejoramos muchas cosas, de hecho el salario real había crecido 6 puntos, después de haber caído 20 en los años del macrismo", sentenció.

"Ocurrió que vino la pandemia y esos 6 puntos que habíamos logrado los volvimos a perder. Pero cuando apareció la pandemia también enfrentamos el debate de los dos países, de los que creíamos que cuidar era lo más importante y de los que decían, que cada uno se salve como pueda y no dejemos que la economía se frene. Ahí también había dos países en pugna", continuó.

Al encabezar un acto del Frente de Todos, a menos de dos semanas de las PASO. Allí Fernández aseguró que “hay dos modelos de país en pugna" de cara a las elecciones del 12 de septiembre.

"Un país que representamos nosotros que creemos en un Estado presente, igualador, creemos en la democracia y en las instituciones de la república. Hay otro país que no cree en la justicia social, que cree que cada uno debe salvarse solo y por eso hablan tanto del mérito y de la meritocracia, que se llena la boca hablando de la república pero arma mesas judiciales para perseguir opositores. Hay otro país que generó la mayor decadencia económica que es el endeudamiento”, señaló.

“Es una pena pensar que tanto esfuerzo que hicimos pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que nos maltrataron en la educación, en la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba, los que terminaron con la producción y destruyeron el trabajo", lanzó Fernández.

Junto al Presidente y algunos mandatarios provinciales estuvieron los primeros precandidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de cada jurisdicción.