Piden 3 años y 9 meses de prisión para Romina Picolotti por fraude al Estado

01/09/2021 - 16:20 País

El fiscal federal Diego Luciani solicitó hoy que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, sea condenada a tres años y nueve meses de prisión por haber utilizado fondos públicos para gastos personales o de su familia y que devuelva casi siete millones de pesos, por el perjuicio a las arcas del Estado nacional.

Luciani acusó a la ex funcionaria de "gastos irracionales, escandalosos y burdos" no justificados por la función que cumplía, por lo que acusó a la ex funcionaria del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

"Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaría y costosos vuelos charters", indicó el fiscal en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 6.

El próximo 15 de septiembre será el turno del alegato de la defensa de la exfuncionaria, a cargo del abogado Felipe Trucco, y antes de fin de mes se conocerá el veredicto contra Picolotti.

El fiscal reclamó que Picolotti devuelva 6.941.170,25 de pesos por los gastos injustificado. Se trata del monto actualizado al día de hoy del perjuicio al Estado nacional en el que incurrió la exfuncionaria.

Luciani solicitó que si la exfuncionaria no tiene forma de afrontar el pago se realice un decomiso de sus bienes.

Picolotti fue secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Desde febrero es juzgada por el uso de fondos públicos para gastos personales. El juicio lo sigue por videoconferencia desde los Estados Unidos, donde vive desde 2015.

El fiscal expuso en su alegato algunos de los gastos más insólitos en los que incurrió Picolotti. "Picolotti sabia que gastos podía hacer y cuáles no", sostuvo el fiscal.

El fiscal acusó a la exfuncionaria de haber cometido el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y pidió tres años y nueve meses de prisión, una condena de cumplimiento efectivo en caso de que quede firme. Además pidió que se ordene el regreso al país de la exfuncionaria.

"Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol", aseguró Picolotti en el comienzo del juicio oral.

El próximo 15 de septiembre será el alegato de la defensa de Picolotti en la que se prevé que pida su absolución.

Luego los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel deberán fijar la fecha de veredicto que se prevé para antes de fin de mes.