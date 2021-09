Fernández: “La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna”

08/09/2021 - 18:56 País

El Frente de Todos cerró hoy la campaña en provincia de Buenos Aires con un acto en Mar del Plata. Lo encabezó el Presidente Alberto Fernández, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. No estuvo la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por otra parte, el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa se presentó en Junín y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, lo hizo en Bahía Blanca, donde arrancó el acto pidiendo un minuto de silencio para quienes perdieron a un familiar durante la pandemia. Los discursos se fueron sucediendo uno a uno con un denominador común: las críticas a Juntos por el Cambio, tanto por lo hecho en los últimos meses como cuando Mauricio Macri fue gobierno, entre 2015 y 2019.

Fernández, último orador, criticó -sin nombrarlo- a Horacio Rodríguez Larreta por reclamar una reforma laboral y aseguró: “La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna”.

“Para ellos, trabajar es un costo y por eso quieren parar las indemnizaciones. El trabajo no es un costo. Es un aporte para el crecimiento. Entiéndanlo de una vez por todas”, cuestionó.

El mandatario ponderó a la vacuna porque “despejamos el miedo al contagio, pudimos contar con los trabajadores y trabajadoras que mueven el engranaje. Recuperamos miles de Pymes y tenemos récord de exportación”. Y afirmó: “Vamos a terminar el año creciendo a un 8%”.

Fernández recordó que “después de las PASO (de 2019) hicieron mucho daño: entre agosto y octubre se fueron 23 mil millones de dólares de la Argentina”. Y con ironía, aseguró que en ese tiempo “a Mauricio Macri lo ayudamos. Lo ayudamos a que deje de desordenar todo”.

No fue la única chicana del Presidente contra su antecesor. “Estoy más gordo y ojeroso. Estoy más gordo porque canalizo la angustia de este tiempo comiendo dulces. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¿Qué mayor orgullo puedo tener? No me dan ganas de apagar todo a las 7 de la tarde y mirar Netflix”, dijo, evocando una frase de Macri hace unos meses.