Santiago del estero se suma a la campaña de detección gratuita de psoriasis

08/09/2021 - 21:05 País

La Sociedad Argentina de Psoriasis (Soarpso), junto a la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR) y la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (Aepso) llevan adelante la campaña de detección gratuita de psoriasis en Santiago del Estero. Del 6 al 12 de septiembre quienes identifiquen tener síntomas de la enfermedad, podrán solicitar un turno gratuito con una dupla medica compuesta por un dermatólogo y un reumatólogo ingresando a www.aepso.org o llamando al 0800 222 3776. La atención efectiva será del 13 al 24 de septiembre.

El objetivo de la campaña es llegar a la mayor cantidad posible de personas con psoriasis que desconocen tener la enfermedad, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento. Tanto el diagnóstico temprano, como un tratamiento correcto, es lo que mejor puede ocurrirle a un paciente para que la enfermedad no condicione su calidad de vida.

Enfermedad

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, que afecta al 3% de la población mundial. Puede afectar todas las edades y ambos sexos por igual.

Se caracteriza por comprometer la piel, las uñas, las articulaciones y además se asocia a otras enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, alteración de los lípidos y trastornos cardiovasculares.

Afecta psicológica, social y laboralmente a quienes la padece lo que genera una mala calidad de vida.

A nivel cutáneo se manifiesta como manchas o placas rosadas cubiertas con escamas blanquecinas, bien delimitadas, que pueden comprometer cualquier parte de la superficie cutánea. Puede generar picazón, ardor o dolor. También puede comprometer las articulaciones y producir dolor, inflamación y deformidad.

La importancia del diagnóstico temprano en psoriasis es la posibilidad de ofrecerle al paciente múltiples opciones terapéuticas (tanto tópicas como sistémicas) y así también evitar las complicaciones que podrían tener estos pacientes, con un rápido enfoque multidisciplinario, explicaron las Doctoras Gabriela Salvatierra y Florencia Rico, reumatóloga y dermatóloga respectivamente quienes juntas formaran parte de la atención durante la campaña.