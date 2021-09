Los que no recibieron la vacunación completa tienen 11 veces más probabilidades de morir de Covid

10/09/2021 - 19:17 País

Un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicado este viernes, indicó que las personas que no se vacunaron contra el Covid-19 tienen once veces más probabilidades de morir por la enfermedad que aquellos que recibieron las dosis.

Otro informe, también revelado durante la jornada, afirmó que la vacuna de Moderna es levemente más eficaz para prevenir un ingreso al hospital que las dosis de Pfizer o Johnson & Johnson (Janssen), únicos componentes autorizados en Estados Unidos.

Esa evaluación se basó en el estudio más grande de EEUU hasta la fecha sobre la efectividad en el mundo real de las tres vacunas, que involucró a aproximadamente 32,000 pacientes atendidos en hospitales, departamentos de emergencia y clínicas de atención de urgencia en nueve estados desde junio hasta principios de agosto.

Si bien las tres vacunas fueron colectivamente 86 por ciento efectivas para prevenir la hospitalización, la protección fue significativamente mayor entre los receptores de la vacuna Moderna (95 por ciento) que entre los que recibieron Pfizer-BioNTech (80 por ciento) o Johnson & Johnson (60 por ciento). Ese hallazgo hace eco de un estudio más pequeño realizado por el Sistema de Salud de la Clínica Mayo en agosto, aún no revisado por pares, que también mostró que la vacuna Moderna tiene mayor efectividad que Pfizer-BioNTech para prevenir infecciones durante la onda delta.

Un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicado este viernes, indicó que las personas que no se vacunaron contra el Covid-19 tienen once veces más probabilidades de morir por la enfermedad que aquellos que recibieron las dosis.

Vacunas

La OMS duda que una alta tasa de vacunación detenga la pandemia de coronavirus

La primera investigación se basó en el estudio de 600.000 casos de coronavirus en el país norteamericano entre abril y julio de este año. Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo en rueda de prensa que “los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer la covid-19, más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad”.

Según consignó la agencia EFE, el informe analizó contagios, ingresos en centros de salud y muertes en trece estados diferentes. La variante Delta ya “era la predominante que circulaba en el país”, de acuerdo con Walensky, por lo que el estudio “ofrece todavía más pruebas del poder de la vacunación”. En la actualidad, la Delta representa el 99% de todos los positivos confirmado en Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas intentan persuadir al 25% de los estadounidenses que cumplen los requisitos para recibir las vacunas, pero no desean inocularse.

La segunda investigación analizó las diferentes vacunas a la hora de prevenir ingresos en el hospital. Para ello, recabaron la información de 32.000 pacientes que acudieron a centros de salud de nueve estados norteamericanos entre junio y agosto de 2021.

Las personas que recibieron ambas dosis de la vacuna de Moderna estuvieron protegidos en un 95% contra el ingreso a un hospital por coronavirus. En los vacunados con Pfizer, esa cifra fue del 80%; y de 60% en los inoculados con el componente de Johnson & Johnson.

En el caso de urgencias hospitalarias, la vacuna de Moderna también es más efectiva para prevenirlas: 92%, frente al 77% de Pfizer y 65% de Johnson & Johnson.

Según The Washington Post, la ventaja de Moderna frente a otras vacunas tal vez se deba a que la vacuna de mRNA de esa marca es el triple de la de Pfizer. El intervalo entre aplicaciones también sería otro aspecto a tener en cuenta.

En Estados Unidos, el 53,3% de la población ya se vacunó contra el coronavirus con ambas dosis.