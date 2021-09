Presentaron las renuncias los ministros del gobernador Kicillof

15/09/2021 - 12:28 País

Tras la derrota electoral en las PASO 2021, del domingo último, el gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires puso a disposición del gobernador Axel Kicillof su renuncia. Así fue informado esta mañana por la ministra de Gobierno, Teresa García, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

“Nosotros hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión de elegir con qué equipo quiere seguir y con quién diseñará su gabinete futuro”, aseguró García.

La funcionaria bonaerense dijo que la decisión es lógica y responde a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios que forman parte de la administración pública.

Días atrás, la gobernadora Alicia Kirchner tomó una decisión similar en su provincia Santa Cruz, y le solicitó a todos sus ministros que presenten la renuncia.

Se trata de dos movimientos políticos de dirigentes del riñón de Cristina Fernández de Kirchner que le meten presión al presidente Alberto Fernández para renovar su gabinete nacional.

“Todos los funcionarios públicos después de una derrota tienen que poner a disposición de quién conduce la renuncia”, agregó la funcionaria, que el martes había dicho que ninguno de los ministros del gabinete “era imprescindible”.

Para Teresa García, el triunfo de Juntos en las PASO se debió a las dificultades económicas del país y a “cuestiones políticas”.

“La derrota no es una derrota causada por la cuestión nacional, esto tiene que ver con todos, los intendentes, gobernadores, si algo no funciona no es responsabilidad de uno solo, hoy vamos a tener una reunión, vamos a charlar en la Provincia cuáles son las cosas en las que nos hemos equivocado”, agregó.