Duhalde: “Podemos estar en las vísperas de enfrentamientos en las calles”

15/09/2021 - 18:11 País

El expresidente, Eduardo Duhalde, analizó la salida masiva de los ministros que responden a Cristina Kirchner y el cansancio social. Sin embargo, aquella época era peor, según precisó. “Había un sólo grito, el que se vayan todos nos incluía a todos, a mí también. Ahora, los reclamos están diversificados”, recalcó.

Duhalde advirtió que la dirigencia está “haciendo un maremoto en una palangana” porque la Argentina no debe más de lo que produce “el problema es que no produce”. “No veo que esto no tenga solución. En aquel momento hicimos una mesa de diálogo que incluía a todos los sectores, estaba la industria, la Iglesia. Ahora deberían incluir a los empresarios, que pareciera que son enemigos, cuando no hay empleos sin empresas”, afirmó.

Para Duhalde “la situación es muy delicada” y “no hay que echar más leña al fuego”. La renuncia masiva de ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner es, según el expresidente, un intento de seguir condicionando a Alberto Fernández. “Están prosiguiendo con lo mismo que han empezado desde hace rato: echarle la culpa a Alberto, incluso a través de los medios cristinistas, para que cambie. Pero él no está de acuerdo”, explicó.

El temor del dirigente es que la situación se torne violenta porque ahí se va todo de control, “eso nadie lo puede parar”. “Que no pase lo que pasa en Colombia. En cualquier momento puede haber enfrentamientos entre sectores, entre gente con distintas posiciones. Es la antesala de un gran problema”, analizó.

“No como con la ferocidad de 2001, porque en ese momento había un solo grito, pero ahora, producto de la pandemia, no está tan unida en un solo reclamo”, precisó. “El cristinismo trata de que el presidente le siga haciendo caso y él no está de acuerdo. Realmente situación muy delicada no echar leña al fuego hay demasiado fuego”, indicó.

El lunes, tras la derrota del Gobierno en las PASO, Duhalde había criticado la gestión. “Sorpresa porque el resultado no era el esperado. De todas maneras, la situación está seria, muy grave, la gente se expresó y le dio un cachetazo al Gobierno”.