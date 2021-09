El Presidente se reunió con los ministros que no renunciaron para definir el futuro del Gabinete

15/09/2021 - 21:28 País

Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada en medio del aluvión de renuncias de funcionarios cercanos a Cristina Kirchner, por lo que se espera que defina el futuro de su Gabinete durante la reunión que encabezó con sus funcionarios de confianza, entre ellos, Santiago Cafiero y Vilma Ibarra. Antes de que se conocieran las dimisiones públicas, el Presidente había encabezado con el ministro de Economía Martín Guzmán -uno de los más resistidos por el núcleo kirchnerista- el lanzamiento de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas.

El Presidente encabezó una reunión con Cafiero, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Carla Vizzotti (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Felipe Solá (Cancillería) y Cecilia Todesca. Pese a haber compartido un acto, Guzmán no asistió al encuentro. Otro de los ausentes es el titular de Defensa, Jorge Taiana, que se encuentra en Bariloche en una actividad oficial.

En medio de la crisis oficialista, sorprendió la llegada del ex jefe de Gabinete de Fernández de Kirchner Aníbal Fernández. Sin embargo, el ex funcionario no participa de la reunión.

La noticia de la renuncia de los ministros De Pedro, de Justicia Martín Soria y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, de Cultura, Tristán Bauer, conjuntamente con la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta, se conoció este miércoles después del acto que encabezó Alberto Fernández acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una muestra da apoyo a su equipo.

Con el pasar de los minutos se incorporaron el ministro el de Medio Ambiente, Juan Cabandié y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y Martín Sabbatella, titular de ACUMAR.

Los ministros que responden a Alberto Fernández no se acoplaron a la estrategia impulsada por Cristina Kirchner para presionar al Presidente a reformar el Gabinete. La jugada se suma a otros gestos similares en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz, también gestionados por gobernadores del kirchnerismo, que tuvieron lugar en el comienzo de la semana, pocas horas después de la derrota en las PASO.