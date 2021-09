Alberto a CFK: “Sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, con presiones no me van a obligar”

16/09/2021 - 19:22 País

En el transcurso de la tarde de este jueves, el presidente Alberto Fernández rompió el silencio a través de una entrevista, en la que se refirió a las convulsionadas horas que vive el Frente de Todos tras la derrota en las Paso de este último domingo.

Fernández, en diálogo con el medio Pagina 12, afirmó que en la reunión del martes con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, plantearon la posibilidad de realizar cambios en el Gabinete, pero que serían la próxima semana.

“Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie”, detalló. Además, cuestionó a la exmandataria por los rumores de renuncia de varios ministros. “No entiendo para qué se apuraron” expresó.

Seguidamente, el Presidente aseguró: “Ella -por Cristina- me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

Respecto del supuesto pedido de renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, que habría solicitado CFK, Fernández confirmó que “jamás" se la pidió.

En otro tramo de sus declaraciones, rescató los mensajes de aliento que recibió por parte de aliados a su Gobierno. “Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara", dijo, en referencia a los funcionarios que este miércoles por la tarde pusieron a disposición su partida del Gabinete.

"Algunos me plantean que lo raje a Wado, que es un buen ministro. ¿Cómo me voy a desprender de (la titular de la ANSES) Fernanda Raverta, una funcionaria super laburadora y eficiente?”, agregó.

En esta misma línea, confesó que le parece "incomprensible" aceptarle la renuncia al titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, uno de los que integra la nómina de funcionarios que ayer se pronunciaron en contra. “Es incomprensible, ¿qué sentido tiene que renuncie él?”, se preguntó.