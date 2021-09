Tercer audio de Fernanda Vallejos: “Ni bajamos el número de muertes ni pudimos asistir a la gente”

17/09/2021 - 14:35 País

Nuevamente se "filtró" un audio de la diputada Fernanda Vallejos, esta vez con "Marcelo" -un allegado que estuvo con el FdT en el búnker el domingo- como receptor del mismo.

En esta nueva grabación Vallejos, cuyo período vence el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados, apunta otra vez contra la gestión de Alberto Fernández y particularmente hace referencia al ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los principales señalados junto a Santiago Cafiero como parte de ese "recambio" que le exige el kirchnerismo a Fernández.

“Fue una derrota catastrófica. Por mí se pueden ir bien a la c.. de su madre, te lo digo así porque me preocupa, porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe”, vaticina la diputada al principio de un extenso audio de 14 minutos en donde también aborda el futuro del Frente de Todos.

“Frente a un Gobierno que fracasó, miremos el ejemplo europeo. Los famosos gobiernos de coalición, lógicamente nosotros no tenemos primer ministro nuestro sistema es diferente, pero bueno han ensayado un modelo entre comillas económico. Un compañero me dijo el domingo que siempre se han hecho ensayos de laboratorios, estos engendros terminan resultando un monstruo, bueno este Frankenstein nos está devorando, pero bueno los gobiernos de coalición frente a fracasos como este cuando pierden la mayoría qué hacen: se van antes o dan de nuevo. Y acá había que armar un gobierno nuevo y tenia que ocurrir el lunes, pero bueno como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, no te digo estratégica ni táctica, nada de eso ocurrió”, se escucha en una parte del audio.

Tal como sucedió con los anteriores audios, resulta prácticamente un monólogo de Vallejos ya que nunca se conocen las preguntas o respuestas ni el contexto en el que comienza la charla. En esta oportunidad, la economista hace hincapié otra vez en la política fiscal y exige la salida del ministro de Economía.

“La única que yo veo que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner, que le pidió la renuncia a todos sus funcionarios y es lo que tenia que haber hecho Alberto, el tipo esta atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete y cuando todos digo todos eh... de todos los colores, pelajes, orígenes. Acá no se salva nadie”, amplió Vallejos.

El audio incluye críticas a la gestión de la pandemia y a la cuarentena, pese a que la representante de la Cámara Baja se define como una defensora del confinamiento de personas.

“Mas allá de la boca para afuera los resultados también son pésimos: tuvimos a la gente encerrada y ojo que soy una defensora de la cuarentena, pero no como la hicimos para tener a gente encerrada tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos, y tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron medidas estrictas sanitarias como se aplicaron acá. En eso la oposición tiene razón”, dice en una de las frases más duras.

A continuación el audio completo de Vallejos