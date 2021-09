El ministro de Educación dijo que este año no habrá "promoción automática" y se analiza extender el calendario escolar

24/09/2021 - 11:25 País

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández le pidió avanzar en “los procesos de escolarización plena” y consideró que “más días y más horas de clase es una de las claves” para recuperar la normalidad en el sistema educativo, como así también para “mejorar a futuro”.



“Creo que hay que buscar a todos los chicos, hay que construir escuelas y además creo que más días y más horas de clase es una de las claves para recuperar lo que pasó”, dijo el flamante ministro.



En declaraciones, Perczyk aseguró que la Argentina atraviesa "una situación que es muy compleja: una gran cantidad de chicos y chicas que se desvincularon de la escuela completamente o tuvieron una vinculación intermitente o que no aprendieron lo que tenían que aprender” como consecuencia de las restricciones para mitigar la pandemia de coronavirus.



En ese sentido, indicó que “el Presidente y el jefe de Gabinete (Juan Manzur) me pidieron, por un lado los procesos de escolarización plena, que avancemos en eso con los cuidados que tenemos que tener porque la pandemia no terminó”.



Asimismo, sostuvo que otra de las tareas centrales es “no permitir que gran cantidad de nuestros pibes y nuestras pibas estén afuera de la escuela, hay que ir a buscarlos uno por uno”.



El ministro explicó que “el sistema educativo en la Argentina es muy masivo y se van muchos chicos sin que uno lo pueda registrar día a día, se van un montón y buscarlos es un esfuerzo enorme”, por lo que agregó que “hay que hacer una epopeya y transmitir el mensaje de que el mejor lugar para que estén los pibes es la escuela”.



En tanto, indicó que este año "no va a haber promoción automática de ninguna manera y vamos a tratar de garantizar que los chicos aprendan los contenidos que tengan que aprender”.