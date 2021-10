Encontró un bolso con más de tres millones de pesos, ubicó a su dueño y no aceptó la recompensa

06/10/2021 - 14:14 País

Un hombre encontró un bolso con más de 3 millones de pesos, contactó al dueño, se lo devolvió y no aceptó la recompensa. Justificó su accionar diciendo: “Lo que no es mío, no me pertenece”.

El protagonista de esta emocionante historia es Jorge Cingolani, quien se desempeña como encargado de la filial de Correo Argentino en la ciudad de Sastre, en Santa Fe. Todo comenzó cuando el hombre regresaba de su trabajo y al frente de una plaza halló el bolso con la abultada suma.

Al llegar a su casa, comenzó el conteo del dinero que terminó revelando que en total había más de tres millones de pesos. De inmediato, realizó una publicación a través de las redes sociales, para ubicar al dueño. Una hora y media después de realizar el posteo, el dueño de la plata lo contactó.

“Me dio todos los detalles del bolso, el logo que tenía y cuánto dinero había. El hombre es un trabajador rural y contó que ese dinero eran los ahorros de toda su vida. Lloramos juntos cuando llegó a mi casa. Me ofreció una recompensa, cien mil pesos, pero no los acepté. Lo que no es mío, no me pertenece. Sólo le pedí un cordero para festejar Año Nuevo”, relató.

“No sentí que debía aceptar la recompensa. Si la agarraba, le estaba sacando algo que es de él. Nunca fue mi intención quedarme con la plata o que me den dinero a cambio. Ver llorar a esa persona fue demasiado. Lloramos los dos juntos”, resumió Jorge.