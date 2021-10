El tuit amenazante de Aníbal Fernández contra Nik y su respuesta: “Tengo miedo”

11/10/2021 - 17:32 País

El ministro de seguridad, Aníbal Fernández, tuvo una polémica reacción en redes sociales al salir al cruce de un comentario del historietista Cristian Dzwonik, conocido como Nik, el creador de Gaturro​: le dio a entender que sabía a dónde iban al colegio sus hijas, lo que despertó la reacción de la oposición por el mensaje, leído como intimidatorio y amenazante.

Un tuit de Nik fue el disparador del hecho. "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo", había escrito el dibujante, en una crítica a las medidas del Gobierno para levantar la derrota electoral en las PASO.





Y fue allí que llegó el texto con ribetes intimidatorios del ministro de Seguridad de Alberto Fernández.

"Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?", escribió Fernández.

La respuesta del humorista gráfico fue inmediata. "El ministro de seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo", escribió, sin ninguna intención de ser gracioso.

Además, en otro tuit confió que "el rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después, que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet", continuó el creador de Gaturro.

A pesar de que dijo que lo borró, pasadas las 16.30 Fernández no había borrado el posteo.

La polémica sobre le subsidio de la escuela, en todo caso, fue menor ante la reacción de un ministro ante un ciudadano por una crítica. Referentes de la oposición no tardaron en salir a cuestionar el gesto de Aníbal Fernández e incluso, pedir su remoción de su cargo.