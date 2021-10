Aníbal Fernández, sobre su tuit a Nik: “Le pido perdón, pero él vive agraviándonos y nadie dice nada”

12/10/2021 - 10:25 País

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pidió disculpas públicamente al dibujante Nik después de contestarle un tuit con un mensaje amenazante en el que mencionó la escuela a la que iban sus hijas.

Al ser entrevistado por las repercusiones que generó el cruce en las redes sociales, Fernández añadió: “Él vive agraviándonos y nadie le dice nada, pero si lo tomó como una amenaza le pido perdón”, declaró.

En diálogo con la prensa, el funcionario buscó minimizar el escándalo: “La redacción es muy clarita. No dice otra cosa que un debate que estaba manteniendo con él por el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo”, sostuvo Fernández.

Según dijo, luego le avisaron “que él habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave”.

“Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Para mí los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con esa cosa”, afirmó Fernández.

Fernández negó que sus mensajes hayan tenido un tono amenazante: “si él lo tomó así, un caballero pide disculpas”, sostuvo e insistió en que “es honesta su disculpa” y que también le mandó un mensaje privado.

El ministro de Seguridad también indicó que “no es la primera vez que debatió con Nik” y que el dibujante “lo ha insultado varias veces”. “Él vive agraviándonos y después borra los mensajes”, sentenció sobre el humorista.