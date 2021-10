Cayó la app del Banco Galicia y generó susto entre sus clientes al mostrar todas las cuentas en cero

12/10/2021 - 15:53 País

Este martes miles de clientes del Banco Galicia se llevaron una desagradable sorpresa cuando, al ingresar a sus cuentas desde la aplicación móvil, se dieron con que su saldo estabab en cero.

Con el correr de la mañana, se supo que algunos usuarios pudieron ingresar al homebanking y constatar que su dinero seguía allí. Sin embargo, otro gran numero no corrió con la misma suerte y no sólo les figuraba en cero el saldo, sino que además estaba caída la página de Internet de la entidad, lo cual les impedía chequear si sus saldos desde allí.

De inmediato, Twitter se volvió la red por excelencia donde los clientes de dicha entidad se volcaron a mostrar todo su descontento. Si bien el hecho de que la pagina estuviera caída es una falla que suele ocurrir en distintas entidades, la mayor sorpresa y la que generó mayores críticas fue la de encontrar cuentas "vacías".

Desde el Banco Galicia, aseguraron que la anomalía ya fue informada al Banco Central, (una obligación de las entidades cuando sucede una situación de este tipo). Además, prometieron que en las próximas horas la app y el acceso al homebanking "van a terminar de regularizarse".

@BancoGalicia No solo no funciona el HB, sino que ingresando en la app Galicia y tienes todos saldos en cero. Esto es inadmisible e inaceptable. He escrito al email del banco y al whatsapp y NO RESPONDEN.Lamentable, han perdido un cliente.