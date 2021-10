Vuelven a citar a Macri a declaración indagatoria para el próximo miércoles en Dolores

29/10/2021 - 11:27 País

El expresidente Mauricio Macri volvió a ser citado a declaración indagatoria el próximo miércoles 3 de noviembre a las 12 por el juez federal de Dolores Martín Bava, en la causa que lo investiga por supuesto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017.



Bava emitió una nueva citación que tendrá carácter presencial en el juzgado federal de Dolores, al rechazar un planteo de la defensa para que el trámite se cumpla de manera virtual.



El magistrado volvió a citar a Macri tras suspender ayer su declaración indagatoria a pedido de su abogado defensor Pablo Lanusse y del fiscal Juan Pablo Curi porque no estaba relevado del deber de guardar secreto y confidencialidad sobre información de inteligencia previsto en la Ley 25520 y para evitar futuros "planteos de nulidades", explicó



Ante la firma del decreto a través del cual el presidente Alberto Fernández relevó a Macri de este deber, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial, Bava fijó la nueva fecha.



Macri "en su carácter de ex Presidente de la República Argentina, fue llamado a prestar declaración indagatoria por la posible comisión de actividades de inteligencia prohibidas por la Ley 25520", recordó en la resolución.



Sobre el trámite presencial remarcó que Macri tiene que volver en persona a Dolores porque en la causa hay "material probatorio que se encuentra reservado consistente en documentos de inteligencia de la AFI" que no pueden exhibirse en una audiencia virtual.



Además, destacó que Macri "fue relevado de la obligación de guardar secreto y confidencialidad" a pedido del juzgado por lo que en su declaración podría "aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal" por lo cual el trámite debe ser "presencial" y en la sede del juzgado, concluyó.