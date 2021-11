Macri está en Dolores para la indagatoria y los querellantes pidieron que quede detenido

03/11/2021 - 12:04 País

El expresidente Mauricio Macri llegó a Dolores antes del mediodía de este miércoles y vuelve a presentarse en el juzgado federal de esa ciudad bonaerense, en la indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, después de la fallida audiencia de la semana pasada. El juez subrogante Martín Bava volvió a rechazar la recusación que le hizo el expresidente y lo citó para hoy al mediodía.

Mientras que la Cámara Federal de Mar del Plata aceptó analizar en una audiencia la nueva recusación de la defensa del líder del PRO a cargo de Lanusse contra Bava. El tribunal marplatense pidió los videos de la fallida indagatoria para definir el futuro del juez Bava.

Luis Tagliapietra, uno de los familiares de las víctimas y querellante en la causa por el espionaje a las víctimas del Ara San Juan, reclamó la detención del ex presidente Mauricio Macri y su prisión preventiva. “Es claro que el señor Macri evidencia indubitables intenciones de evadir esta investigación, entorpecerla todo lo posible, teniendo todo su accionar signado por una intencionalidad clara y pública del imputado, utilizando las numerosas herramientas y poderío económico y político”, aseguró. También cuestionó que se denuncie una “persecución política, esbozándose como un vil medio para intentar obstruir el curso de esta investigación”.

“En virtud de lo fundamentado en el punto precedente, esta parte entiende que corresponde ORDENAR la detención del imputado Mauricio Macri, inmediatamente a posteriori de su declaración a tenor del art. 294 del C.P.P.N. con el solo efecto de hacer cesar los investigación, está en carácter preventivo hasta tanto V.S. resuelva su situación procesal.”, sostuvo el escrito de Tagliapietra

El planteo de Tagliapietra es por supuesto prevaricato, es decir actuar contrario a derecho, y no suspende la indagatoria. La presentación deberá ser resuelta por el juez Bava.

El pedido de la querella

Entre las justificaciones para pedir la detención de Macri, el querellante habló de sus dos ausencias a las primeras citaciones a indagatoria, el anuncio de permanecer un tiempo dando un curso en el exterior y el reciente pedido para viajar a Arabia Saudita por diez días, cuando existe una orden de prohibición de salida de país ya dictada por el juzgado.

Con alusiones a la denominada doctrina Irurzun en la llamada causa Rio Turbio cuando se dictó la detención del ex ministro de Planificación y entonces diputado Julio De Vido, Tagliapietra aseguró que en Comodoro Py en la causa del Memorándum se dictó la prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner, del ex canciller Héctor Timerman o el hoy procurador del Tesoro Carlos Zannini. “Sin lugar a dudas nos encontramos en aunque en realidad mucho más graves circunstancias, considerando que ninguno de los anteriores intentó siquiera evadir un llamado a declaración intentando el imputado en estos autos Mauricio Macri, en dos ocasiones, sumadas las expresiones públicas, la ostentación de poder y la connivencia fiscal”, afirmó.

“Considerando que el Sr. Macri no goza de fueros que están dadas TODAS DETENCION en carácter preventivo y c los riesgos procesales y de entorpecimiento de esta in la correspondiente declaración a tenor del art. 294 del C.P.P. procesamiento respecto de los delitos imputados, d PREVENTIVA del imputado a los efectos de garantizar adecuadamente el proceso”, planteó.