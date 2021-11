Daniel Gollan: “No se puede volver al infierno que el país vivió durante el macrismo”

10/11/2021 - 13:22 País

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) en provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, consideró hoy que "no se puede volver al infierno que el país vivió durante los cuatro años del macrismo", y aseguró que el oficialismo "llevará al Congreso iniciativas que le mejoren la vida" a los ciudadanos.



En una entrevista, el exministro de Salud bonaerense dijo que pese a que desde algunos sectores "se busca desviar la atención de los temas importantes y bloquear toda posibilidad de debate serio", desde el FdT se trabaja "para llevar al Congreso iniciativas importantes que mejoren la vida de los bonaerenses".



Luego, se refirió a la liberación de presos y expuso que "el procurador (General de la provincia de Buenos Aires Julio, Conte Grand), un funcionario designado por el macrismo, definió y determinó que muchos de las personas cumplieran, por la pandemia (de coronavirus), su pena en sus domicilios".



"Todo esto se oculta, no se dice. Como tampoco se dice que los números del delito en el Gobierno de María Eugenia Vial fueron peores. Queremos dar debates serios y los temas se tienen que trabajar en conjunto con todos los sectores", planteó.



Gollan consideró que el de la inseguridad "es un problema estructural que hay que ir trabajando y resolviendo" y opinó que una de las aristas para solucionar el delito "es resolver las inequidades existentes en la Argentina".



"Nosotros recorremos fábricas, sindicatos, barrios y en esa campaña fuerte de militancia, en donde palpamos que irá a votar mucha más gente", continuó el postulante.



En ese contexto, Gollan recalcó que los indicadores económicos dan cuenta de una reactivación tras "el desastre de la pandemia", pidió al electorado que acompañen con el voto al oficialismo el próximo domingo porque "no podemos volver al infierno que vivimos durante esos cuatro años del macrismo".



"A diferencia de 2015, ahora nos están diciendo que van a destruir todos los derechos sociales y laborales. José Luis Espert dijo que va a echar un millón y medio de empleados estatales. Nadie quiere que la Argentina vuelva a pasar por eso porque terminan perdiendo los más vulnerables".



"Tenemos que mirar para adelante, debemos trabajar muchísimo porque la economía seguirá creciendo fuertemente, para que la riqueza llegue de manera equitativa a todo el mundo", puntualizó.